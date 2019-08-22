Ryanair говорит, что рейсы в Британии работают нормально, несмотря на забастовку

Рейсы Ryanair из и в Великобританию в четверг утром работали в нормальном режиме, несмотря на забастовку пилотов, заявила авиакомпания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Опасения относительно задержек и отмены рейсов 22-23 августа возникли после того, как суд отклонил попытку компании заставить пилотов приступить к работе.

Авиакомпания говорит о 97% пунктуальности в вылетах и прибытиях, несмотря на забастовку пилотов из-за зарплаты и условий труда, обвиняя в небольшом количестве задержек инциденты, связанные с контролем воздушного движения.

Авиакомпания заявила, что ожидает, что большинство ее рейсов будет продолжаться нормально, подчеркивая, что, хотя возможны небольшие перебои, она не ожидает значительных проблем во время забастовки.

Второй раунд забастовки должен состояться 2-4 сентября.

21 августа отдельно началась пятидневная забастовка экипажей Ryanair в Португалии, но препятствия для пассажиров также оказались минимальными.

Руководство Ryanair отмечает, что со времени прошлогодних забастовок был достигнут значительный прогресс, когда коллективные трудовые соглашения были заключены с рядом пилотных союзов по всей Европе.

Профсоюзы, представляющие испанские экипажи, заявили, что их планы на 10 дней забастовок в следующем месяце остаются в силе.