Ryanair закриє чотири бази в Іспанії з 2020 року - профспілка

Авіакомпанія Ryanair вирішила закрити свої іспанські бази в Лас-Пальмасі, Тенеріфе-Південному, Лансароте та Жироні з січня, ставлячи під небезпеку робочі місця понад 500 пілотів та членів екіпажів.

Про це заявила профспілка пілотів USO, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Торік Ryanair повідомила, що планує скоротити свою присутність в аеропортах через затримки в доставці Boeing 737 MAX, через що у компанії виявилося на 900 пілотів та членів екіпажів більше, ніж потрібно.

Ryanair електронним листом USO підтвердив закриття, а також оголосив про відкриття процесу колективного звільнення, йдеться у повідомленні профспілки.

За даними профспілки, 512 працівників можуть постраждати від рішення щодо чотирьох аеропортів, три з яких розташовані на іспанських Канарських островах.

Профспілки, що представляють іспанські екіпажі Ryanair, раніше заявили, що їхні плани на 10 днів страйку у вересні залишаються в силі.