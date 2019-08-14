Взрыв в Копенгагене: датская полиция задержала шведа и ищет еще одного

Датская полиция заявила, что в среду арестовала 22-летнего шведа и выдала международный ордер на арест 23-летнего шведа, оба подозреваются во взрыве возле офиса Датской налоговой службы в Копенгагене на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В результате взрыва, произошедшего 7 августа, один человек пострадал от осколков стекла из окон и дверей у главного входа здания.

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По информации TV 2 News, арест 22-летнего мужчины произошел в Мальме. Сейчас полиция Копенгагена ждет, когда его экстрадируют из Швеции, пишет Politiken.

Главный инспектор полиции Йорген Берген Сков заявлял, что преступник или преступники вряд ли хотели причинить вред людям.

В субботу утром в Копенгагене прогремел второй за неделю взрыв - на этот раз в полицейском участке.

С февраля в Копенгагене и окрестностях взорвали девять бомб.