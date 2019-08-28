Елизавета II одобрил просьбу Джонсона приостановить работу парламента Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II утвердила предложенное премьер-министром Борисом Джонсоном приостановление деятельности парламента со второй недели сентября по 14 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В заявлении канцелярии королевы говорится, что перерыв в работе парламента начнется не ранее 9 сентября и продлится до 14 октября.

Королева одобрила просьбу правительства о пятинедельном прекращении деятельности на заседании Тайного совета в замке Балморал в Шотландии.

Этот шаг приведет к тому, что парламент потеряет несколько заседаний до запланированного выхода Британии из ЕС 31 октября.

Джонсон предложил приостановить работу парламента, чтобы не дать депутатам принять законы, которые могли бы помешать ему вывести страну из ЕС без соглашения 31 октября.

Ранее сообщалось, что британские оппозиционные партии попытаются принять закон, который заставит премьер-министра Бориса Джонсона добиваться отсрочки выхода Британии из ЕС и поможет предотвратить выход без соглашения в конце октября.