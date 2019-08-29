Зеленский в Варшаве встретится с лидерами Польши, США, Бельгии, Литвы и Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках двухдневного визита в Варшаву встретится с лидерами Польши, США, Бельгии, Литвы и Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом УНИАН рассказали в дипломатических кругах.

"Относительно структуры визита - планируется два дня. Первый день - польский двусторонний визит, второй день связан с празднованием годовщины начала Второй мировой войны", - заявил дипломатический источник.

31 августа Варшаве в Зеленского состоятся встречи с польским руководством - президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и представителями парламента Польши.

Кроме того, запланированы встречи президента Украины с представителями польского бизнеса и украинской общины в Польше.

1 сентября украинский лидер проведет ряд двусторонних встреч. "Пока у нас подтверждена Бельгия, Литва, Грузия, возможно, будут еще встречи, прорабатывается вопрос встречи с президентом США Дональдом Трампом", - добавил собеседник.

Как заявил советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон во время своего визита в Украину, Трамп запланировал встречу с украинским коллегой в Варшаве.