Украинцы в Польше и их права: о чем Зеленскому стоит поговорить в Варшаве

21 августа ресторан в приморском польском городе Гдыня опубликовал в интернете объявление о поиске поваров. Все бы ничего, но пост содержал в себе слова: "Внимание! Ноль украинцев или им подобных".

Естественно, данное объявление вызвало острую реакцию в интернете, и, что самое интересное, владельцы заведения, комментируя собственное поведение, писали: "Клиентов уважаем, недолюдей (т.е. украинцев) нет".

Инцидент оказался настолько громким и неприятным, что пользователи интернета буквально завалили страницу ресторана комментариями с критикой, из-за чего владельцы заведения публично извинились и заявили, что ситуация произошла по вине одного человека, который уже уволен с работы.

Несмотря на попытку загладить конфликт, польская полиция уже начала расследование, и теперь ксенофобам грозит два года лишения свободы.

В связи с инцидентом в польском Центре отслеживания расистского и ксенофобского поведения заявили, что подадут заявление в прокуратуру.

Данную ситуацию не оставил незамеченной и мэр Гдыни Войцех Щурек, который назвал слова владельцев ресторана позорными, поприветствовал приезжающих в город молодых украинцев и в знак солидарности даже посетил заведение, владельцем которого является украинец.

Вместе со Щуреком украинский ресторан посетил и сенатор от оппозиционной партии "Гражданская платформа" Славомир Рыбицкий, который также прокомментировал данный инцидент и заявил, что к подобным случаям нельзя относиться с толерантностью.

Стоит признать тот факт, что реакция как польской общественности, так и сотрудников государственных органов была молниеносной, что не может не радовать. До сих пор главными защитниками украинцев в Польше остаются именно поляки, как мы видим, даже политики.

О чем говорит данная ситуация?

О том, что к визиту президента Владимира Зеленского в Варшаву накапливается все больше неприятных и достаточно громких инцидентов, когда украинские мигранты в Польше подвергаются оскорблениям или разного рода дискриминации.

Вспомнить хотя бы о марше польских националистов во Вроцлаве на 11 июля, который был остановлен из-за тотального использования языка ненависти в отношении украинцев. Или об украинском трудовом мигранте, которого вместо того, чтобы "откачать" из комы, работодательница вывезла умирать в лес. Как воспринимать историю об украинцах, к которым относились буквально как к рабам на плантации спаржи в Желихове? Возможно, стоит напомнить и об атаке на жилье украинских мигрантов в Варшаве?

Все это лишь самые громкие истории, вытекшие в сеть и ставшие на суд перед мнением широкой общественности. А сколько таких историй остались за рамками заслуженного внимания?

Не знаю, осознают ли это в украинском правительстве, но проблема ненависти не утихнет сама собой. Даже более того, она будет только нарастать по мере пребывания и оседания украинцев в Польше.

Эта закономерность достаточно простая: чем больше там наших сограждан, тем чаще будут возникать подобные истории.

Зеленский должен поднять этот вопрос на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой, поскольку речь идет не только о правах украинцев за границей, но уже и об их безопасности. А вопрос безопасности не может стоять никак иначе, кроме как остро.

Впоследствии президенты должны передать правительствам задачу инициировать совместную антидискриминационную программу в сотрудничестве МВД Украины и РП.

Ранее (в середине 2000-х) такая внутренняя программа в Польше была, и она даже привела к уменьшению случаев ксенофобии, но ввиду прогресса в данном вопросе (т.е. уменьшения количества инцидентов) и немалой стоимости **проект "прикрыли". Сразу после закрытия программы польское МВД начало отмечать рост преступлений, связанных с ненавистью на национальной, этнической, культурной или религиозной почве.

Сегодня, когда количество украинцев в Польше превысило отметку в 1 млн, а то и почти 2 млн человек - подобная инициатива как никогда актуальна.

Стоит признать, что РП еще не сталкивалась с таким наплывом мигрантов, а потому реакция маргинальной части польского общества может быть самой разнообразной и, скорее всего, неприятной для украинцев. Радует, что подобные инциденты - это всего лишь исключение из правила.

Большинство украинцев живут в абсолютно безопасных и комфортных условиях, но отдельно взятые истории не должны быть оставлены без внимания. Более того - к ним ни в коем случае нельзя относиться как к некоему неизбежному факту.

Ксенофобия в отношении наших сограждан за границей должна пресекаться на корню, и в этом должны быть заинтересованы, в первую очередь, именно украинские власти, заботящиеся о своих людях и репутации страны.

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