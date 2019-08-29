Зеленський у Варшаві зустрінеться з лідерами Польщі, США, Бельгії, Литви та Грузії

Президент України Володимир Зеленський в рамках дводенного візиту до Варшави зустрінеться з лідерами Польщі, США, Бельгії, Литви та Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це УНІАН розповіли в дипломатичних колах.

"Щодо структури візиту – планується два дні. Перший день – польський двосторонній візит, другий день пов’язаний з відзначенням річниці початку Другої світової війни", - заявило дипломатичне джерело.

31 серпня Варшаві у Зеленського відбудуться зустрічі з польським керівництвом - президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким і представниками парламенту Польщі.

Крім того, заплановані зустрічі президента України з представниками польського бізнесу та української громади в Польщі.

1 вересня український лідер проведе низку двосторонніх зустрічей. "Поки що у нас підтверджена Бельгія, Литва, Грузія, можливо, будуть ще зустрічі, опрацьовується питання зустрічі з президентом США Дональдом Трампом", - додав співрозмовник.

Як заявив радник з питань національної безпеки США Джон Болтон під час свого візиту в Україну, Трамп запланував зустріч із українським колегою у Варшаві.