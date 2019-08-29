США затормозили военную помощь Украине на фоне визита Болтона в Киев

Президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Администрации Трампа.

По его словам, программу, также известную под названием "Инициатива содействия безопасности в Украине", пересмотрят для того, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.

Речь идет о 250 млн долларов, которые США планировали выделить Украине в 2019 году для решения вопросов безопасности.

Автор материала обращает внимание, что такое решение американский президент принял после саммита "Большой семерки", на котором он всячески "преуменьшал военное вторжение Москвы в Украину" и настаивал на возвращении России в G7.

По словам источника, Трамп хочет гарантий того, что другие страны "платят свою справедливую долю". Министр обороны Марк Эспер и советник по национальной безопасности Джон Болтон входят в число официальных лиц, которые тоже хотят пересмотра программы финансирования.

Кроме того, пишет издание, пока деньги находятся на пересмотре, они не могут быть выплачены, а это означает, выделение средств Украине приостановится.

"Нам известно о том, что (Офис по вопросам управления и бюджета – ред.) задерживает финансирование Инициативы по содействию безопасности Украины", - заявил представитель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Эван Холландер.

"У нас есть серьезные опасения, что эти важные средства могут быть заморожены, и мы немедленно спрашиваем администрацию, почему они задерживают эти финансы", - добавляет он.

Напомним, 27-28 августа в Киеве с визитом находился советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. Он, в частности, провел переговоры с президентом Украины.

Как известно, Болтон прибыл в Киев, чтобы предупредить украинских партнеров о нежелательности оборонного сотрудничества Украины с Китаем. Во время визита он публично предупреждал, что такое партнерство вызовет последствия для Украины, но не конкретизировал, какими они могут быть.

По данным СМИ, США стремятся не допустить продажу компании Мотор-Сич, в частности производственных мощностей и интеллектуальной собственности, китайским инвесторам.

Болтон также заявил, что Трамп запланировал встречу с президентом Зеленским в Варшаве в начале сентября.