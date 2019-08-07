Украинцев предупредили о забастовке в аэропорту Барселоны 9 августа

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам 9 августа заранее прибыть в международный аэропорт Барселоны "Эль-Прат", поскольку там запланирована забастовка служб контроля безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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"Службами контроля безопасности аэропорта Барселоны "Эль-Прат" объявлено о проведении 24-часовой забастовки 9 августа 2019 года, что может привести к задержке рейсов и большим очередям на прохождение контроля безопасности", - говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook.

В связи с забастовкой гражданам Украины, у которых запланированы вылеты 9 августа из аэропорта "Эль-Прат", рекомендуют заранее прибывать в аэропорт, а также отслеживать информацию и советы авиакомпании, осуществляющей перелет, и служб аэропорта.

Напомним, из-за забастовки крупнейшей испанской авиакомпании Iberia в конце июля пассажиры столкнулись с отменой рейсов и задержками.

Аэропорт Барселоны - крупнейший аэропорт Каталонии, второй по величине в Испании после мадридского Барахаса.