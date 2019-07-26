Через страйк в аеропорту Барселони очікуються скасування і затримки сотень рейсів

Ті, хто летить в або з барселонського аеропорту Ель-Прат у вихідні дні, повинні підготуватися до затримок і скасувань через страйк найбільшої іспанської авіакомпанії Iberia.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Дводенний страйк запланований на суботу 27 липня і неділю 28 липня, він торкнеться не лише рейсів Iberia, оскільки наземний персонал перевізника обслуговує 27 авіакомпаній, які літають через аеропорт.

Міністерство транспорту та інфраструктури Іспанії встановило для страйку мінімальні послуги, що гарантують виконання всіх внутрішніх рейсів між материком та островами.

Однак це обмеження передбачає, що будуть виконуватися лише 54% міжнародних рейсів і 32% рейсів між внутрішніми пунктами призначення менш ніж у п'яти годинах їзди.

За оцінками влади, близько 1000 рейсів можуть бути скасовані або затримані.

Працівники авіакомпанії Iberia скаржаться, що вони перевантажені роботою і що укладена в минулому році угода про припинення подібного страйку не була виконана.