Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Данська поліція назвала атакою вибух у Копенгагені: одна людина поранена

Зеленський подзвонить Меркель і Макрону, вимагає термінової "нормандської зустрічі"

Поліція Британії вивчає роль Путіна в хіматаці в Солсбері

Чеху, який воював проти України, загрожує 20 років за тероризм






Українців попередили про страйк в аеропорту Барселони 9 серпня

Середа, 7 серпня 2019, 10:33

Міністерство закордонних справ України радить українцям 9 серпня заздалегідь прибути в міжнародний аеропорт Барселони "Ель-Прат", оскільки там запланований страйк служб безпекового контролю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Читайте також
У Іспанії страйкують залізничники: скасовано 700 рейсів

"Службами безпекового контролю аеропорту Барселони "Ель-Прат" оголошено про проведення 24-годинного страйку 9 серпня 2019 року, що може призвести до затримки рейсів та великих черг на проходження безпекового контролю", - йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України у соціальній мережі Facebook.

У зв'язку зі страйком громадянам України, у яких заплановані вильоти 9 серпня з аеропорту "Ель-Прат", рекомендують заздалегідь прибувати до аеропорту, а також відслідковувати інформацію та поради авіакомпанії, що здійснює переліт, та служб аеропорту.

Нагадаємо, через страйк найбільшої іспанської авіакомпанії Iberia наприкінці липня пасажири зіткнулися зі скасуваннями рейсів і затримками.

Аеропорт Барселони — найбільший аеропорт Каталонії, другий за розміром в Іспанії після мадридського Барахаса.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія
powered by lun.ua