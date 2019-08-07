Українців попередили про страйк в аеропорту Барселони 9 серпня

Міністерство закордонних справ України радить українцям 9 серпня заздалегідь прибути в міжнародний аеропорт Барселони "Ель-Прат", оскільки там запланований страйк служб безпекового контролю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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"Службами безпекового контролю аеропорту Барселони "Ель-Прат" оголошено про проведення 24-годинного страйку 9 серпня 2019 року, що може призвести до затримки рейсів та великих черг на проходження безпекового контролю", - йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України у соціальній мережі Facebook.

У зв'язку зі страйком громадянам України, у яких заплановані вильоти 9 серпня з аеропорту "Ель-Прат", рекомендують заздалегідь прибувати до аеропорту, а також відслідковувати інформацію та поради авіакомпанії, що здійснює переліт, та служб аеропорту.

Нагадаємо, через страйк найбільшої іспанської авіакомпанії Iberia наприкінці липня пасажири зіткнулися зі скасуваннями рейсів і затримками.

Аеропорт Барселони — найбільший аеропорт Каталонії, другий за розміром в Іспанії після мадридського Барахаса.