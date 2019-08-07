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Власти французского острова Мон-Сен-Мишель ограничили использование воды туристами

Среда, 7 августа 2019, 15:33

Мэр французского муниципалитета Мон-Сен-Мишель с расположенным в нем всемирно известным аббатством перекрыл воду для туристов, которые после прогулки босиком раньше могли мыть ноги в специальных ванночках.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Franceinfo.

Тысячи туристов ежегодно проходят пешком по заливу Мон-Сен-Мишель. До сих пор все пилигримы и обычные туристы могли почистить свои ноги от песка в специальных ванночках, установленных для этих целей муниципальной властью у подножия скалы, на которой расположено аббатство.

Однако из-за засухи руководство префектуры отдало распоряжение муниципалитетам сократить потребление воды. Мэр Мон-Сен-Мишель решил сделать это за счет туристов, перекрыв водоснабжение этих ванночек.

"У нас нет природной воды для мытья ног, это питьевая вода. Она дорогая и стоит 30 тысяч евро", - сказал мэр Ян Галтон.

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По его словам, ноги можно помыть и в реке.

"Миллионы литров воды расходуются на мытье ног, поэтому мы просим туристов мыть ноги прямо в реке Кеснон и таким образом песок вернется в море", - отметил мэр.

Как сообщалось, испанская полиция пытается установить вандалов, которые намеренно обрисовывают взятые на прокат автомобили на острове Майорка, протестуя таким образом против наплыва туристов.

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