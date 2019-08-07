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Влада французького острова Мон-Сен-Мішель обмежила використання води туристами

Середа, 7 серпня 2019, 15:33

Мер французького муніципалітету Мон-Сен-Мішель з розташованим у ньому всесвітньо відомим абатством перекрив воду для туристів, які після прогулянки босоніж раніше могли мити ноги у спеціальних ванночках.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Franceinfo.

Тисячі туристів щороку проходять пішки затокою Мон-Сен-Мішель. Досі всі пілігрими і звичайні туристи могли почистити свої ноги від піску в спеціальних ванночках, встановлених для цих цілей муніципальною владою біля підніжжя скелі, на якій розташоване абатство.

Однак через посуху керівництво префектури віддало розпорядження муніципалітетам скоротити споживання  води. Мер Мон-Сен-Мішель вирішив зробити це за рахунок туристів, перекривши водопостачання цих ванночок.

"У нас немає природної води для миття ніг, це питна вода. Вона дорога і коштує 30 тисяч євро", - сказав мер Ян Галтон.

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За його словами, ноги можна помити і в річці.

"Мільйони літрів води витрачаються на миття ніг, тому ми просимо туристів мити ноги прямо у річці Кеснон і таким чином пісок повернеться до моря" - зазначив мер.

Як повідомлялося, іспанська поліція намагається встановити вандалів, які навмисно обмальовують взяті на прокат автомобілі на острові Майорка, протестуючи таким чином проти напливу туристів.

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