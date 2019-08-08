Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В МИД прокомментировали "долг" Украины перед СНГ

В Риме запретили сидеть на знаменитой Испанской лестнице: штраф до 400 евро

США готовы после Brexit как можно скорее подписать торговое соглашение с Британией

Зеленский рассказал Эрдогану, что надо заставить РФ изменить поведение






В Риме запретили сушить белье на балконе, если его видно с улицы

Четверг, 8 августа 2019, 11:21

Новый регламент городской полиции Римa устанавливает запрет со штрафом в размере 100 евро за определенные правонарушения, в частности на вывешивание выстиранной одежды, если ее видно с улицы или из сквера.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет ANSA.

Правила также запрещают сидеть на знаменитой Испанской лестнице, поливать растения на балконах, когда это приводит к попаданию воды на общественную территорию внизу.

Читайте также
Туристов оштрафовали и выгнали из Венеции за приготовление кофе у моста

Полиция также может жестко штрафовать за купание в фонтанах, перетягивание колесных чемоданов по историческим лестницам, появление в публичных местах без рубашки и приближение рта слишком близко к фонтанам с общественной водой.

Несанкционированные продавцы билетов, еды и напитков, люди, которые собирают толпы, и люди, которые изображают из себя римских центурионов, также рискуют получить штраф.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия
powered by lun.ua