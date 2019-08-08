У Римі заборонили сидіти на знаменитих Іспанських сходах: штраф до 400 євро

У Римі поліція почала патрулювання на знаменитих Іспанських сходах, щоб домогтися виконання постанови, яка забороняє сидіти, пити та їсти на одному із символів вічного міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Іспанські сходи були побудовані архітектором Франческо де Санктісом між 1723 і 1726 роками. Вони пов'язують вхідний портал церкви Триніта деї Монті та Іспанську площу. Сходи відомі тим, що з’явилися у кінофільмі "Римські канікули" з Грегорі Пеком та Одрі Хепберн.

Проте з 8 липня сидіти, їсти та пити на сходах – заборонено. Порушення заборони може призвести до штрафу в розмірі до 400 євро. Постанова міської влади також поширюється на інші популярні об'єкти в Римі, такі як фонтан Треві.

Міська влада каже, що закон застосовується в повному обсязі з моменту його набуття чинності. Проте тільки цього тижня поліцейських у жовтих жилетах спрямували до Іспанських сходів, щоб візуально забезпечити дотримання заборони.

Рим, одне із найстаріших міст світу, докладає багатьох зусиль для приборкання небажаної поведінки туристів та захисту історичних пам’яток. У таких містах як Венеція і Флоренція заборонені поїздки на гондолі без сорочки і трапези на східцях церкви.

Німецьку пару минулого місяця оштрафували на 950 євро у Венеції за приготування кави біля знаменитого моста Ріальто.