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У Римі заборонили сидіти на знаменитих Іспанських сходах: штраф до 400 євро

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У Римі заборонили сушити білизну на балконі, якщо видно з вулиці

Четвер, 8 серпня 2019, 11:21

Новий регламент міської поліції Римa встановлює заборони зі штрафом у розмірі 100 євро за певні правопорушення, зокрема на вивішування випраного одягу, якщо його видно з вулиці чи скверу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ANSA.

Правила також забороняють сидіти на знаменитих Іспанських сходах, поливати рослини на балконах, коли це призводить до потрапляння води на громадську територію внизу.

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Також поліція може накладати жорсткіші штрафи за купання у фонтанах, перетягування колісних валіз по історичних сходах, появу в публічних місцях без сорочки та наближення рота занадто близько до громадських фонтанів з питною водою.

Несанкціоновані продавці квитків, їжі та напоїв, люди, які збирають натовпи, та люди, які вбираються римськими центуріонами, також ризикують отримати штраф.

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Італія
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