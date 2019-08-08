У Римі заборонили сушити білизну на балконі, якщо видно з вулиці

Новий регламент міської поліції Римa встановлює заборони зі штрафом у розмірі 100 євро за певні правопорушення, зокрема на вивішування випраного одягу, якщо його видно з вулиці чи скверу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ANSA.

Правила також забороняють сидіти на знаменитих Іспанських сходах, поливати рослини на балконах, коли це призводить до потрапляння води на громадську територію внизу.

Читайте також Туристів оштрафували і вигнали з Венеції за приготування кави біля мосту

Також поліція може накладати жорсткіші штрафи за купання у фонтанах, перетягування колісних валіз по історичних сходах, появу в публічних місцях без сорочки та наближення рота занадто близько до громадських фонтанів з питною водою.

Несанкціоновані продавці квитків, їжі та напоїв, люди, які збирають натовпи, та люди, які вбираються римськими центуріонами, також ризикують отримати штраф.