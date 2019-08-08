В Италии заговорили о распаде коалиции после знакового голосования Сената

Сенат Италии значительным большинством голосов отклонил ходатайство движения "5 звезд" о прекращении строительства высокоскоростного железнодорожного сообщения между Лионом и Турином (TAV).

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет ANSA.

Напряженность между коалиционными партнерами, ультраправой "Лигой" и "5 звездами", высока из-за разногласий по ряду вопросов. Ранее железнодорожный проект отложили на несколько месяцев, так как "5 звезд" выступает против него, а "Лига" - за.

Партия премьер-министра Джузеппе Конте заявляет, что проект слишком дорогой и экологически недобросовестный.

Лидер Демократической партии Никола Зингаретти призвал Конте доложить президенту Серджио Маттарелле о де-факто распаде коалиции: "Сессия Сената показала, что у правительства больше нет большинства".

"Премьер Конте должен немедленно поехать к президенту Маттарелле, чтобы сообщить о наступившем кризисе", - добавил он.

Читайте также Сальвини до сентября решит, нужны ли досрочные выборы в Италии

Лидер "Лиги", вицепремьер и глава МВД Сальвини также призывает к значительному снижению налогов, чтобы причинить вялой итальянской экономике "позитивный фискальный шок". Он заявил, что откажется поддерживать правительство во главе с премьер-министром Джузеппе Конте, если министр экономики Джованни Триа не внесет его требования в закон о бюджете на 2020 год.