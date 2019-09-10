Болгария: обвиненный в шпионаже передал секретные данные организациям из РФ

В Болгарии предъявили обвинение в шпионаже главе движения "Русофилы" Николаю Малинову, а российскому генералу Леониду Решетникову запретили въезд в Болгарию в течение десяти лет.

Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Сотир Цацаров, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vesti.

"Иностранные организации, о которых мы утверждаем и собрали доказательства того, что он оказывал услуги им, находятся в Российской Федерации. Есть две организации - Общество "Двуглавый орел" и "Российский институт стратегических исследований", - сказал Цацаров.

Генпрокурор заявил, что следователи собрали доказательства непосредственного участия гражданина Болгарии как в схеме отмывания денег, так и в схеме передачи секретной информации.

Малинов, ранее дважды депутат от Социалистической партии, вышел из-под ареста под залог в размере около 28 000 долларов. Ему запретили выезжать из страны.

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В прокуратуре заявляют, что Малинов работал на две организации почти девять лет, по крайней мере 30 раз встречаясь с директором Российского института стратегических исследований Решетниковым и с бизнесменом Константином Малофеевым.

Во время последних обысков был найден ряд документов, которые свидетельствуют, что Малинов выполнял задачи, за которые ему заплатили - ему и его компаниям. Кроме предоставления информации о политической ситуации в Болгарии и на Балканах, Малинов также получал деньги для организации различных мероприятий, а также для создания политической партии, которая бы работала на смену геополитических интересов Болгарии. Нужно было создать аналитический центр и приобрести телеканалы бывшей группы TV7.

Во время обысков следователи нашли подготовленную Малиновый записку, которая была написана на русском языке и в которой он описал необходимость геостратегической переориентации Болгарии на Россию и какие меры следует принять для этого. Речь шла о "необходимой геополитической переориентации Болгарии или о том, что мы называем проектом "Болгария".

В документе также было описано, что геополитическая переориентация Болгарии должна была пройти на основе православия, славянской культуры и традиций. Следовало действовать в пяти ключевых сферах - деятельность НПО, создание и обслуживание веб-сайтов, создание собственного телеканала, аналитического центра и создание партии.

Во время обысков было также найдено больше документов, предусматривающих передачу акций Vivacom, также упоминался российский банк ВТБ.

Общественное движение "Русофилы" действует в Софии с 2003 года. Целью организации является укрепление дружбы и сотрудничества между Болгарией и Россией. В мае 2019 президент России Владимир Путин наградил лидера движения Николая Малинова орденом Дружбы.

СМИ узнали о расследовании от жены бывшего депутата и главного редактора газеты "Дума" Юрия Борисова, который сначала был одним из задержанных.