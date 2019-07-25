Австрия объявила в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина

Министерство внутренних дел Австрии объявило в международный розыск 65-летнего гражданина России Игоря Зайцева по подозрению в шпионаже, а именно - в работе на Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее сообщение размещено на сайте МВД Австрии.

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"Зайцев Игорь Егорович подозревается в ведении секретной деятельности для российского Главного разведывательного управления в ущерб Австрийской республике", - говорится в заявлении МВД.

Согласно информации полиции, Зайцев родился 6 апреля 1954 года в Москве.

Как отмечают австрийские СМИ, Зайцев связан с громким шпионским скандалом, который произошел в прошлом году. В частности, полиция Зальцбурга подтвердила изданию Kurier, что речь идет о скандальном деле Мартина М.

В ноябре 2018 года бывшего 70-летнего полковника вооруженных сил Австрии Мартина М. задержали по подозрению в том, что он в течение 20 лет занимался разведдеятельностью в пользу России.

Подозревают, что Зайцев был контактным лицом австрийца, которому тот продавал секретную информацию. В частности, был установлен факт встречи, на которой россиянин заплатил за информацию 30 тысяч евро.

Австрийский экс-офицер, как подозревают, собирал данные об австрийских ВВС, артиллерийских системах и миграционном кризисе. Кроме того, он подозревается в передаче детальной информации о многих высокопоставленных военных Австрии.