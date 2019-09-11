Еврокомиссар Орбана: чем грозит Украине новый руководитель политики соседства ЕС

В Украине не без оснований говорят о похолодании в отношении Старой Европы к нашей стране, к российской агрессии, к защите европейских ценностей. А что еще сказать после прощения россиян в ПАСЕ, после призывов вернуть Россию в G7, после встречи президента Франции с Путиным и показательных реверансов в адрес последнего?

Но все это – гораздо менее значительно по сравнению с событием, которое уже анонсировано и может произойти уже в ближайшие недели. Европейским комиссаром, ответственным за отношения с Украиной, планируют назначить одного из близких соратников венгерского премьера Виктора Орбана.

Если это произойдет, то наши венгерские соседи, которые уже два года подряд блокируют сближение Украины с НАТО, получат пусть и не "натовское" вето, но близкое к нему влияние для блокирования нашего сотрудничества с ЕС.

К счастью, это решение – не окончательное. Его еще можно изменить, хоть это и будет непросто. Поэтому в ближайшие дни украинским политикам, имеющим дружеские контакты на Западе, надо сделать все для этого. Невзирая на партийные симпатии и на отношение к действующей власти, у которой еще нет нужных контактов.

Но и самой власти, включая президента Зеленского, крайне необходимо включиться в эту работу. Речь идет о защите интересов Украины, и в данном случае это – не пафос. Тем более – учитывая то, что венгерская пресса обвиняет вероятного комиссара... в помощи россиянам!

Зачем эти изменения?

Летом новоизбранный Европейский парламент не без колебаний утвердил немку Урсулу фон дер Ляйен на посту президента Еврокомиссии, поэтому в последующие пять лет она будет возглавлять исполнительный орган ЕС.

Первая в истории женщина во главе Европейской комиссии имеет неоднозначную репутацию в своей собственной стране, но именно она стала компромиссным кандидатом. Несколько суток подряд лидеры государств-членов ЕС не могли согласовать распределение должностей руководителей ЕС. Они поменяли по меньшей мере с десяток возможных конфигураций. Проговорили (и отвергли) массу кандидатов и в конце концов вышли на конфигурацию, которую все государства-члены ЕС поддержали единогласно.

Тогда в Брюсселе полушутя говорили: Урсулу утвердили потому, что у нее нет собственной жесткой позиции ни по одному ключевому вопросу, а значит – она никому не перешла дорогу.

Будущая руководительница Еврокомиссии является давней соратницей Меркель, с давних пор продвигает именно ее позиции, а еще – так же, как и Ангела – известна своей гибкостью и умением идти на уступки и менять позицию, когда это нужно.

Все это в конечном итоге убедило и депутатов Европарламента, которые утвердили немку на влиятельной должности в ЕС, закрыв глаза на ее сомнительные успехи работы в правительстве Германии.

Голоса евродепутатов, по правилам ЕС, являются решающими. Раз в пять лет Европарламент переизбирается, и сразу же должна произойти смена других руководителей органов Евросоюза, кандидатуры которых должны быть утверждены евродепутатами. Далее новоизбранная президентка Еврокомиссии формирует состав ЕК (то есть, по аналогии, правительства ЕС), который также утверждается в Европарламенте.

По опыту ЕС, категорическое неприятие Европарламентом хотя бы одной кандидатуры может быть достаточным для переформирования всей Комиссии.

И именно это дает нам шанс.

Ключевые должности

Итак, во вторник Урсула фон дер Ляйен представила состав будущей Европейской комиссии. Имена комиссаров были известны уже давно, так как их определяют государства-члены ЕС, а вот распределение сфер ответственности между ними оставалось задачей президента.

Для Украины политически важными являются две должности в руководстве ЕК.

Первая – это высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности, то есть руководитель европейской дипломатии. Его определили еще летом, в пакете с Урсулой, им стал испанец Жозеп Боррель. Вариант для Киева не самый плохой, но украинский вопрос для испанца наверняка не будет основным.

Вторая крайне важная должность – это комиссар по вопросам соседства, который направляет практическое сотрудничество, помощь нашему государству, готовит/подает проекты решений Еврокомиссии и имеет достаточно неофициальных рычагов, чтобы заблокировать то или иное решение.

Именно такие полномочия совершенно неожиданно получил выдвиженец Виктора Орбана Ласло Трочани.

Кто этот человек?

Кандидат в еврокомиссары – довольно известный в Венгрии юрист, с 2014 по 2019 год – министр юстиции Венгрии, которого представители украинской власти, впрочем, почти не знают. Никаких данных о его поездках в Киев найти не удалось.

А вот на Закарпатье он бывал неоднократно.

Еще в 2015 году (то есть задолго до принятия образовательного закона!), посетив Ужгород и Берегово, Трочани признал, что главной темой визита было изучение ситуации с венгроязычным образованием, где "существующее законодательство выполняется не в полной мере", цитирует министра сайт венгерского правительства.

Речь шла и о венгерской автономии, но без конкретики, поэтому тогда эти заявления не привлекли внимания.

ФОТО Правительство Венгрии

В дальнейшем Трочани посещал Закарпатье ежегодно, в том числе после принятия образовательного закона, с которым отношения между нашими государствами резко ухудшились. В 2016 году он даже стал почетным доктором Ужгородского национального университета.

Но закарпатский вопрос для министра юстиции было совсем не основным. И в самой Венгрии, и в других государствах ЕС его знают благодаря другим действиям.

За годы его работы (и в определенной мере – в результате его работы!) уровень соблюдения прав человека в Венгрии претерпел радикальные изменения, поэтому сам факт его выдвижения в еврокомиссары поразил европейских политиков и журналистов. "Как министр юстиции Трочани подал ряд законопроектов, которые вызвали конфликты Венгрии с Европейской комиссией, куда теперь он стремится вступить", – удивляется британский The Guardian. В частности, издание настаивает, что он был ответственным за криминализацию работы в Венгрии организаций, помогавших беженцам, за создание "контейнерных лагерей", а также за изменение законодательства об образовании с одной целью – чтобы изгнать из Будапешта финансируемый Соросом Центральноевропейский университет.

"Эта история достижений может осложнить его путь к кабинету в штаб-квартире Еврокомиссии", – отмечает издание.

Российский след

Но для Украины особенно весомым выглядит одно из самых свежих "достижений" вероятного комиссара.

Венгерские СМИ пишут, что он был лично ответственен за то, чтобы вывести из-под уголовного преследования российских торговцев оружием – очевидно, по договоренности с официальной Москвой.

Эта история началась еще в 2016 году, когда венгерские спецслужбы во время совместной с американцами спецоперации задержали возле Будапешта двух россиян, которые намеревались продать мексиканскому наркокартелю большую партию оружия, включая системы противовоздушной обороны. Во время переговоров о продаже четко говорилось, что оружие будет использовано для сбивания американских вертолетов, пишет 444.hu.

После задержания американцы подали запрос на экстрадицию, но он неожиданно затормозил. По формальным поводам решение откладывалось (в частности, арестованные подали заявление об убежище, и венгры приняли ее к рассмотрению). А в какой-то момент Вашингтон получил сообщение о том, что Венгрия получила еще один запрос на экстрадицию этих россиян – от самой России. А поскольку там они якобы совершили еще больше преступлений, то у России – приоритет.

Важная деталь: все это время успешную спецоперацию держали в секрете, ни венгерские, ни американские СМИ о ней не сообщали, но в Москве узнали о "своих" и о деталях выдвинутых им обвинений и уже после этого объявили их в розыск. Как утверждает другое венгерское издание, Direkt36, российский запрос на экстрадицию был, по сути, копией американского, просто "плохим переводом".

Все это не помешало Венгрии выдать россиян в РФ несмотря на то, что даже венгерский прокурор был против. Финальное решение о том, кому выдавать задержанных, принимал именно министр юстиции.

Как утверждает журналист Шаболч Пани, который подробно писал об этом деле после того, как оно стало публичным, не помогли даже два звонка от генпрокурора США – Ласло Трочани отказался обсуждать с ним вопросы экстрадиции.

А после того, как торговцев оружием экстрадировали в Россию, претензии следователей к ним "испарились". Им так и не были предъявлены обвинения, и оба за два месяца вышли из-под экстрадиционного ареста. И даже если кто-то сомневался, что это была "экстрадиция спасения", организованная венграми – эти сомнения опровергнуты.

Стоит отдельно отметить: Трочани не является "агентом России".

Причина в другом. Он – преданный соратник Орбана.

И решение ради россиян, и раскритикованные Брюсселем законы, которые противоречат принципам демократии и прав человека, были разработаны Минюстом по поручению премьера.

Сейчас в Будапеште настаивают, что Трочани является профессиональным юристом-ученым и дипломатом, европейцем по духу, а потому в Еврокомиссии будет действовать беспристрастно. Данные о его опыте правдивы – кандидат в комиссары в свое время был даже членом Венецианской комиссии. Но это не мешало ему действовать вопреки этому опыту в должности министра юстиции, выполняя все указания Орбана. Можно ли поверить, что теперь это изменится?

Можно ли помешать назначению?

В украинском правительстве уже прокомментировали вероятность назначения Трочани.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба уверяет, что Украина не будет возражать против такого решения. "Это дело ЕС, кого они назначают и на какую должность. Любой комиссар после назначения становится представителем всего ЕС, а не только одной страны", – заявил он во время визита в Брюссель, добавив, что Украине все равно придется решать проблемы в отношениях с Венгрией.

Вице-премьер прав в том, что неплохо было бы завершить бессмысленную войну с венграми, найдя такое решение, которое не будет вредить национальным интересам. Однако если Будапешт получит еще один рычаг давления на Украину, блокируя необходимые нам решения еще на уровне ЕС, а не только в НАТО, то о компромиссе и тем более о соблюдении интересов Украины говорить будет сложно.

Конечно, в официальных, публичных заявлениях от имени государства Украина должна подчеркивать, что выбор комиссара – это исключительное решение ЕС.

Но не стоит забывать, что процедура еще не завершена. Европарламент должен проголосовать и за его участие в составе комиссии, и за объем его мандата.

Это дает друзьям Украины шанс остановить назначение.

В практике ЕС есть немало случаев, когда Европарламент сужал полномочия комиссара. Дважды это произошло с венгерскими претендентами.

В 2014 году из портфолио венгерского комиссара Тибора Навранчича (также соратника Орбана) по требованию депутатов забрали сферу гражданства. В 2004 году Ласло Ковач претендовал на позицию комиссара по вопросам энергетики, но депутаты решили, что он плохо разбирается в теме, и его перевели на налоговое портфолио.

И задача украинских политиков – как представителей власти, так и оппозиции – убедить знакомых евродепутатов в том, что отношения с соседями не должны быть в сфере ответственности нового венгерского комиссара.

Конечно, если они не хотят, чтобы ЕС превратился всего лишь в инструмент мести в руках Виктора Орбана.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"