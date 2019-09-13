Успех Украины во внедрении реформ поможет ЕС выйти из кризиса доверия – президент Эстонии

Успех Украины во внедрении реформ может помочь Евросоюзу "выйти из кризиса доверия", считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Об этом она заявила в выступлении на открытии ежегодного форума "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Когда мы вступали в ЕС, это был малозаметный шаг - еще одна страна хочет присоединиться к Евросоюзу. Однако когда мы вступали в еврозону, а это было во время финансового кризиса, это было событие. Смотрите, не все так плохо, если есть желающие присоединиться к еврозоне. Наш шаг помог преодолеть кризис доверия ЕС", - сказала Кальюлайд.

"Так же успех Украины во внедрении реформ, ее желание вступить в ЕС с его ценностями должны помочь ЕС преодолеть и этот кризис доверия", - добавила она.

По ее словам, нынешняя ситуация существенно хуже для реформ, чем тогда, когда их внедряли большинство восточноевропейских стран.

"Когда мы внедряли реформы, ситуация в мире была благоприятной для этого. Это было время, когда либеральные ценности были распространены, а в мире было чувство безопасности. Теперь Украине нужно провести те же реформы, которые провели мы. Однако ситуация в мире изменилась. Либеральный экономический мир является турбулентным, мы имеем затянувшуюся стагнацию, что отразилось на среднем классе", - считает она.

По словам Кальюлайд, сейчас капитализм адаптирует себя к новой ситуации, пытаясь создать справедливое распределение, которое будет приемлемым для большинства граждан.

В такой ситуации реализация реформ в Украине будет более сложной задачей, чем 20 лет назад, считает эстонский президент.

"Украине нужно работать, внедряя реформы, по поводу которых во многих странах Запада часто появляются вопросы, возможно ли это, нужно ли это", - пояснила она.