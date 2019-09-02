Президент Польши выступил против восстановления формата G8 с участием РФ

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом высказался против идеи возвращения к формату G8 с участием РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

"Если мы посмотрим на то, как в последние годы ведет себя Россия, то сможем четко сказать, что кое-кто реализует свои имперские амбиции за счет изменения границ, через военное нападение - а это произошло в 2008 году в Грузии, это произошло в 2014 году в Украине... сегодня Украина не контролирует часть своих территорий, и это та ситуация, которой в Европе никогда не должно было произойти", - заявил Дуда.

"К сожалению, Россия в последние годы предпринимает шаги, по которым никто, кто уважает международное право, не может пройти равнодушно", - добавил он.

По его словам, ситуация business as usual с Россией сейчас невозможна.

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"Нужно задать себе вопрос: означает ли это, что следует подходить к России по принципу business as usual? Я не думаю, что это приемлемо. Это моя позиция, и я не стыжусь это выразить", - добавил Дуда.

Как известно, страны G7 не достигли консенсуса по поводу возвращения РФ и восстановления формата "восьмерки".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит президента РФ Владимира Путина как гостя на саммит G7 в США. По его словам, было бы целесообразно вернуть Москву в клуб.