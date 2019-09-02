Президент Польщі виступив проти відновлення формату G8 з участю РФ

Президент Польщі Анджей Дуда на зустрічі з віцепрезидентом США Майком Пенсом висловився проти ідеї повернення до формату G8 за участю РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

"Якщо ми подивимося на те, як в останні роки поводить себе Росія, то зможемо чітко сказати, що дехто реалізує свої імперські амбіції за рахунок зміни кордонів, через військовий напад - а це сталося в 2008 році в Грузії, це сталося в 2014 році в Україні... сьогодні Україна не має контролю над своїми територіями, і це ситуація, яка в Європі ніколи не повинна була статися", – заявив Дуда.

"На жаль, Росія упродовж останніх років здійснює кроки, щодо яких ніхто, хто шанує міжнародне право, не може пройти байдуже", - додав він.

За його словами, ситуація business as usual з Росією зараз неможлива.

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"Потрібно задати собі питання: чи означає це, що слід підходити до Росії за принципом "business as usual"? Я не думаю, що це прийнятно. Це моя позиція, і я не соромлюся цього висловити", - додав Дуда.

Як відомо, країни G7 не досягли консенсусу щодо повернення РФ та відновлення формату "вісімки".

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що запросить президента РФ Владіміра Путіна як гостя на саміт G7 в США. За його словами, було б доцільно повернути Москву до клубу.