Белый дом: Россия сначала должна попросить вернуться к формату G8

В Администрации президента Соединенных Штатов считают, что Россия должна попросить о возвращении к работе в формате G8, когда уладит причины, по которым ее исключили из клуба.

Об этом во время телефонного брифинга заявил высокопоставленный чиновник Белого дома, сообщает "Европейская правда".

"Состоялось обсуждение, которое, по моему мнению, началось с французской стороны, о том, когда снова наступит время для России вернуться, если когда-нибудь это состоится. Ключевой фактор, что россияне сами не просили вернуться. Поэтому, я ожидаю, что сначала должно произойти это", - сказал он.

При этом чиновник напомнил слова Трампа о том, что участие России в переговорах среди стран "Группы семи" было бы шагом в хорошем направлении, ведь G7 уделяет значительное внимание вопросам безопасности и экономики.

"Но он не обязательно отстаивал тот или иной вариант, и мы сейчас на самом деле не имеем чего дополнительного сказать", - заявил он.

При этом чиновник Администрации Трампа добавил, что американская сторона "ожидает, что вопрос участия или неучастия России обсудят лидеры".

На днях президент России Владимир Путин перед началом переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что российская сторона всегда рада вернуться к формату G8.

"Что касается возможного формата в рамках восьми государств, мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести "восьмерку" в свое время, и наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках "семерки", - заявил российский лидер.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что возвращение России в "Группу семи" возможно только при условии возвращения Украине оккупированного Крыма, прекращения войны на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.

Во вторник президент США заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы была высказана такое предложение.

Германия, Франция и Великобритания отвергли предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в страны G8.