Миллионы людей в мире примут участие в акциях с призывом к борьбе с изменениями климата

В пятницу миллионы людей по всему миру, как ожидается, примут участие в глобальной климатической забастовке с призывом к правительствам принять меры для борьбы с климатическим кризисом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Вдохновленные шведской климатической активисткой Гретой Тунберг, студенты от Австралии до Исландии проведут акции, которые подчеркивают необходимость решения того, что они описывают как чрезвычайную ситуацию с климатом.

Люди в большинстве стран мира, как ожидается, не пойдут в школу или на работу, чтобы присоединиться к акции, которая имеет глобальный характер. Международный марш за климат ожидается и в Киеве.

16-летняя Грета Тунберг в соцсетях за несколько часов до 20 сентября написала в соцсетях: "Скоро взойдет солнце пятницы 20 сентября 2019 года. Удачи Австралии, Филиппинам, Японии и всем тихоокеанским островам. Вы идете первыми!".

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Наиболее массовые акции ожидаются в Нью-Йорке, Сантьяго, Брюсселе, Париже, Йоханнесбурге и Берлине.

Демонстрации будут проходить в разных формах, но все они направлены на повышение осведомленности об изменении климата и требуют политических действий для сдерживания факторов, способствующих изменению климата, а именно выбросов углерода, заявили организаторы.

Протесты уже начались в некоторых частях мира, включая Австралию, Новую Зеландию и Таиланд.

Около 100 000 человек протестуют в Мельбурне, в то время как массовая демонстрация состоялась в Сиднее.

В Таиланде протестующие уже штурмовали Министерство охраны окружающей среды в Бангкоке и устроили "мертвую забастовку".

Акции во всем мире происходят накануне климатического саммита ООН, который стартует 23 сентября в Нью-Йорке.