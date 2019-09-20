Мільйони людей у світі візьмуть участь в акціях із закликом боротьби зі змінами клімату
У п'ятницю мільйони людей по всьому світу, як очікується, візьмуть участь у глобальному кліматичному страйку з закликом до урядів вжити заходів для боротьби з кліматичною кризою.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Натхненні шведською кліматичною активісткою Гретою Тунберг, студенти від Австралії до Ісландії проведуть акції, які підкреслюють необхідність вирішення того, що вони описують як надзвичайну ситуацію з кліматом.
Люди у більшості країн світу, як очікується, не підуть до школи чи на роботу, щоб приєднатися до акції, яка має глобальний характер. Міжнародний марш за клімат очікується і в Києві.
16 річна Грета Тунберг у соцмережах за декілька годин до 20 вересня написала у соцмережах: "Скоро зійде сонце п'ятниці 20 вересня 2019 року. Удачі Австралії, Філіппінам, Японії і всім тихоокеанським островам. Ви йдете першими!".
Найбільш масові акції очікуються у Нью-Йорку, сантьяго, Брюсселі, Парижі, Йоханнесбурзі та Берліні.
Демонстрації будуть проходити в різних формах, але всі вони спрямовані на підвищення обізнаності про зміну клімату та вимагають політичних дій для стримування факторів, що сприяють зміні клімату, а саме викидів вуглецю, заявили організатори.
Протести вже почалися в деяких частинах світу, включаючи Австралію, Нову Зеландію і Таїланд.
Близько 100 000 людей протестують у Мельбурні, в той час як масова демонстрація також відбулася в Сіднеї.
У Таїланді протестувальники вже штурмували Міністерство охорони навколишнього середовища в Бангкоку і влаштували "мертвий страйк".
Акції у всьому світі відбуваються напередодні кліматичного саміту ООН, який стартує 23 вересня у Нью-Йорку.