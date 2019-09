В США не утихает резонанс из-за разговора Трампа с иностранным лидером, вероятно Зеленским

В Вашингтоне несколько дней не утихает резонанс из-за разговора президента Трампа с иностранным лидером, в котором американский глава государства дал обещание, что встревожило сотрудника разведки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

Все началось в среду, когда издание The Washington Post сообщило о жалобе информатора в адрес генерального инспектора разведки США Майкла Аткинсона. В жалобе сотрудник разведки заявил, что располагает информацией о каком-то "обещании" президента Трампа лидеру иностранного государства, которое его обеспокоило.

The Washington Post и The New York Times позже сообщили, что этот инцидент касается Украины.

В четверг в комитете по разведке Палаты представителей США состоялись закрытые слушания с участием генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона по поводу жалобы, детали которой в основном неизвестны.

В пятницу Трамп заявил, что вместо детального внимания к его разговору следует сосредоточиться на связях кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена с Украиной во время его пребывания в должности вице-президента.

"Не важно, что я обсуждал, но я скажу вам это, кто-то должен изучить заявление Джо Байдена", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете во время встречи с премьер-министром Австралии.

Глава США добавил, что не знает, касается ли жалоба информатора его разговора с Зеленским. Он отметил, что его разговоры с иностранными лидерами "всегда уместны".

Он также сказал, что не знает, кто является информатором, но назвал жалобу "партизанской" и "смешной".

Американские СМИ отмечают, что пристальное внимание к жалобе вызвало решение администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский общались по телефону в июле. В сообщении о звонке, опубликованном 25 июля, говорилось о том, что Трамп убежден в том, что новая власть сможет "быстро улучшить имидж Украины" и "завершить расследование дел о коррупции, которые препятствовали взаимодействия между Украиной и США".

Союзники Трампа ухватились за связь Джо Байдена с Украиной в попытке подать бывшего вице-президента, который может стать главным соперником Трампа на выборах 2020 года, как коррумпированного.

По сообщению СМИ, речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".