Миллионы людей в мире вышли на климатические протесты
В пятницу миллионы людей по всему миру участвуют в глобальной климатической забастовке с призывом к правительствам принять меры для борьбы с климатическим кризисом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.
Многие участники забастовки - это дети и подростки, которые пропустили ради этого школу после аналогичного события в марте, которое привлекло огромное количество людей.
Демонстрации стартовали с Австралии, где участники забастовки вышли на улицы 110 городов и поселков, включая Сидней и столицу страны Канберру.
Демонстранты призывали свою страну, крупнейшего в мире экспортера угля и сжиженного природного газа, принять решительные меры для сокращения выбросов парниковых газов.
Протесты частично вдохновлены шведской активисткой-подростком Гретой Тунберг, которая в течение прошлого года организовывала еженедельные демонстрации под названием "Пятницы ради будущего", призывая мировых лидеров активизировать свои усилия по борьбе с изменением климата.
Сотни митингов прошли по всей Европе, в том числе в Чехии, Германии, Великобритании и Польше.
В Берлине, по словам организаторов, 80 тысяч человек собрались перед столичными Бранденбургскими воротами.
В столице Финляндии Хельсинки человек, одетый в костюм Санта-Клауса, стоял у здания парламента с табличкой: "Мой дом горит, мой олень не умеет плавать".
Менее многочисленные протесты прошли в Азии, в частности в Японии, Южной Корее, Филиппинах, Гонконге и Индии.
Дальнейшие митинги запланированы позже в пятницу в Соединенных Штатах, где, по словам организаторов, ожидается более 800 мероприятий.