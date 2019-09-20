Миллионы людей в мире вышли на климатические протесты

В пятницу миллионы людей по всему миру участвуют в глобальной климатической забастовке с призывом к правительствам принять меры для борьбы с климатическим кризисом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Многие участники забастовки - это дети и подростки, которые пропустили ради этого школу после аналогичного события в марте, которое привлекло огромное количество людей.

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Демонстрации стартовали с Австралии, где участники забастовки вышли на улицы 110 городов и поселков, включая Сидней и столицу страны Канберру.

Демонстранты призывали свою страну, крупнейшего в мире экспортера угля и сжиженного природного газа, принять решительные меры для сокращения выбросов парниковых газов.

Демонстрация на Софийской площади в Киеве

Демонстрация в Никосии, Кипр

Протесты частично вдохновлены шведской активисткой-подростком Гретой Тунберг, которая в течение прошлого года организовывала еженедельные демонстрации под названием "Пятницы ради будущего", призывая мировых лидеров активизировать свои усилия по борьбе с изменением климата.

Сотни митингов прошли по всей Европе, в том числе в Чехии, Германии, Великобритании и Польше.

Марш в Стокгольме, Швеция

В Берлине, по словам организаторов, 80 тысяч человек собрались перед столичными Бранденбургскими воротами.

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В столице Финляндии Хельсинки человек, одетый в костюм Санта-Клауса, стоял у здания парламента с табличкой: "Мой дом горит, мой олень не умеет плавать".

Менее многочисленные протесты прошли в Азии, в частности в Японии, Южной Корее, Филиппинах, Гонконге и Индии.

Дальнейшие митинги запланированы позже в пятницу в Соединенных Штатах, где, по словам организаторов, ожидается более 800 мероприятий.