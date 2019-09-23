Макрон посоветовал борцам с изменением климата ехать протестовать в Польшу

Президент Франции Эммануэль Макрон посоветовал молодым людям, которые выступают за дополнительные меры по борьбе с изменением климата, ехать протестовать в Польшу, которая "все блокирует".

Об этом он заявил газете Le Parisien по пути в Нью-Йорк перед участием в мини-саммите ООН по климату, сообщает "Европейская правда".

"Правда заключается в том, что кто-то один блокирует все, и речь идет о Польше", - сказал Макрона.

"Моя цель состоит в том, что убедить другие страны двигаться вперед. И я призываю молодых людей, которые выходят на митинги в Европе, чтобы требовать от своих стран конкретных мер: езжайте в Польшу. Помогите мне сдвинуть тех, чье мнение я самостоятельно изменить не могу", - заявил президент Франции.

По его словам, процесс сокращения выбросов парниковых газов в Европе мог бы идти быстрее.

Отмечается, что Евросоюз хотел стать сообществом, имеющим нулевой баланс парниковых газов, к 2050 году, но эта повестка дня не нашла поддержки всех государств-членов. На июньском саммите в Брюсселе против этого выступили четыре государства: Польша, Чехия, Венгрия и Эстония.