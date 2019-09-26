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Демократы США призывают расследовать задержку военной помощи Украине

Четверг, 26 сентября 2019, 11:37

Группа сенаторов из Демократической партии США обратилась к Пентагону с просьбой провести расследование задержки предоставления американской военной помощи Украине.

Об этом в Twitter написал сенатор-демократ Дик Дурбин, сообщает "Европейская правда".

"Я призываю Министерство обороны США провести расследование по поводу прекращения предоставления Украине военной помощи, ассигнованной конгрессом, якобы по указанию Белого дома. Этот процесс замедлился в течение лета, и к середине августа сенатской комиссии сообщили, что средства не поступили по неопределенным причинам", - сказал он.

Помимо Рубина, письмо главе Пентагона Марку Эсперу подписали еще 6 сенаторов.

В конце августа президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. Задержка вызвала критику со стороны Конгресса.

Тогда Washington Post писала, что администрация Трампа приостановила помощь, чтобы оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского для восстановления коррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, который может бросить вызов Трампу на следующих выборах, и его сына, который был членом правления украинской газовой компании Burisma.

Позже администрация Трампа разблокировала финансирование, а Палата представителей американского Конгресса в четверг, 19 сентября, приняла закон, который обеспечивает выплату $250 млн оборонной помощи Украине после завершения текущего финансового года в США.

Накануне Белый дом обнародовал  текст телефонного разговора между президентом США и президентом Украины, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Из текста разговора следует, что Дональд Трамп неоднократно настаивал на том, чтобы украинский президент Владимир Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

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