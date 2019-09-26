Демократы США призывают расследовать задержку военной помощи Украине

Группа сенаторов из Демократической партии США обратилась к Пентагону с просьбой провести расследование задержки предоставления американской военной помощи Украине.

Об этом в Twitter написал сенатор-демократ Дик Дурбин, сообщает "Европейская правда".

"Я призываю Министерство обороны США провести расследование по поводу прекращения предоставления Украине военной помощи, ассигнованной конгрессом, якобы по указанию Белого дома. Этот процесс замедлился в течение лета, и к середине августа сенатской комиссии сообщили, что средства не поступили по неопределенным причинам", - сказал он.

I’m calling on the DoD OIG to investigate the withholding of Ukraine military aid appropriated by Congress, allegedly at the direction of the White House. The delay raises questions about whether DoD officials were involved in any scheme to target a political opponent. pic.twitter.com/taGRQ2Olil — Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) September 26, 2019

Помимо Рубина, письмо главе Пентагона Марку Эсперу подписали еще 6 сенаторов.

В конце августа президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. Задержка вызвала критику со стороны Конгресса.

Тогда Washington Post писала, что администрация Трампа приостановила помощь, чтобы оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского для восстановления коррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, который может бросить вызов Трампу на следующих выборах, и его сына, который был членом правления украинской газовой компании Burisma.

Позже администрация Трампа разблокировала финансирование, а Палата представителей американского Конгресса в четверг, 19 сентября, приняла закон, который обеспечивает выплату $250 млн оборонной помощи Украине после завершения текущего финансового года в США.

Накануне Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США и президентом Украины, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Из текста разговора следует, что Дональд Трамп неоднократно настаивал на том, чтобы украинский президент Владимир Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

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