Демократи США закликають Пентагон розслідувати затримку допомоги Україні

Група сенаторів із Демократичної партії США звернулася до Пентагона з проханням провести розслідування затримки надання американської військової допомоги Україні.

Про це у Twitter написав сенатор-демократ Дік Дурбін, повідомляє "Європейська правда".

"Я закликаю Міністерство оборони США провести розслідування з приводу припинення надання Україні військової допомоги, асигнованої конгресом, нібито за вказівкою Білого дому. Цей процес сповільнився протягом літа, і до середини серпня сенатській комісії повідомили, що кошти не надійшли з невизначених причин", - сказав він.

I’m calling on the DoD OIG to investigate the withholding of Ukraine military aid appropriated by Congress, allegedly at the direction of the White House. The delay raises questions about whether DoD officials were involved in any scheme to target a political opponent. pic.twitter.com/taGRQ2Olil — Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) September 26, 2019

Крім Рубіна, лист до голови Пентагону Марка Еспера підписали ще 6 сенаторів.

Наприкінці серпня президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. Затримка зумовила критику з боку Конгресу.

Тоді Washington Post писала, що адміністрація Трампа призупинила допомогу, щоб здійснити тиск на президента України Володимира Зеленського для відновлення корупційного розслідування стосовно колишнього віцепрезидента Джо Байдена, який може кинути виклик Трампу на наступних виборах, та його сина, який був членом правління української газової компанії Burisma.

Пізніше адміністрація Трампа розблокувала фінансування, а Палата представників американського Конгресу у четвер, 19 вересня, ухвалила закон, який забезпечує виплату $250 млн оборонної допомоги Україні після завершення поточного фінансового року в США. Слідом за Палатою представників рішення підтримав Сенат США.

Напередодні Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США і президентом України, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

Із тексту розмови випливає, що Дональд Трамп неодноразово наполягав на тому, щоб український президент Володимир Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.

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