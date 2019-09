Демократи США закликають Пентагон розслідувати затримку допомоги Україні

Група сенаторів із Демократичної партії США звернулася до Пентагона з проханням провести розслідування затримки надання американської військової допомоги Україні.

Про це у Twitter написав сенатор-демократ Дік Дурбін, повідомляє "Європейська правда".

"Я закликаю Міністерство оборони США провести розслідування з приводу припинення надання Україні військової допомоги, асигнованої конгресом, нібито за вказівкою Білого дому. Цей процес сповільнився протягом літа, і до середини серпня сенатській комісії повідомили, що кошти не надійшли з невизначених причин", - сказав він.

I’m calling on the DoD OIG to investigate the withholding of Ukraine military aid appropriated by Congress, allegedly at the direction of the White House. The delay raises questions about whether DoD officials were involved in any scheme to target a political opponent. pic.twitter.com/taGRQ2Olil