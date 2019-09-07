Оппозиционные партии Британии не поддержат досрочные выборы

Британские оппозиционные партии заявили, что заблокируют вторую попытку премьер-министра Бориса Джонсона на проведение досрочных всеобщих выборов в середине октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Джонсон хочет провести 15 октября, что позволит ему получить новый мандат и получит две недели, чтобы вывести Британию из ЕС 31 октября. За назначение выборов должны проголосовать две трети депутатов.

Но оппозиционные силы, включая Лейбористскую партию, заявили, что будут либо голосовать против, либо воздерживаться от призыва к выборам, пока законопроект, заставляющий Джонсона добиваться отсрочки Brexit, окончательно не станет законом.

"У нас будут эти выборы, когда придет время, но я вам обещаю, мы не будем долго ждать", - заявил лидер оппозиционной Шотландской национальной партии в парламенте Ян Блэкфорд.

Законопроект, который заставит Джонсона добиваться трехмесячной отсрочки Brexit, был одобрен Палатой лордов в пятницу. Ожидается, что королева Елизавета подпишет закон в понедельник.

Законопроект предусматривает, что премьер-министру предстоит до 19 октября или утвердить соглашение в парламенте, или получить от депутатов согласие на выход без соглашения.

После окончания этого срока ему придется подать запрос на отсрочку выхода Великобритании до 31 января 2020 года.

Необычно то, законопроект предусматривает формулировку письма, которое Джонсон должен будет написать президенту Европейского совета.

Если ЕС ответит, предложив другую дату, у премьер-министра будет два дня, чтобы принять это предложение. За это время депутаты - не правительство - будут иметь возможность отклонить эту дату.