Опозиційні партії Британії не підтримають дострокові вибори

Британські опозиційні партії заявили, що заблокують другу спробу прем'єр-міністра Бориса Джонсона на проведення дострокових загальних виборів в середині жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Джонсон хоче провести вибори 15 жовтня, що дозволить йому отримати новий мандат і отримати два тижні, щоб вивести Британію з ЄС 31 жовтня. За призначення виборів повинні проголосувати дві третини депутатів.

Але опозиційні сили, включаючи Лейбористську партію, заявили, що будуть або голосувати проти, або утримаються від заклику до виборів, поки законопроєкт, що змушує Джонсона домагатися відстрочки Brexit, остаточно не стане законом.

"У нас будуть ці вибори, коли прийде час, але я вам обіцяю, ми не будемо довго чекати", - заявив лідер опозиційної Шотландської національної партії в парламенті Ян Блекфорд.

Законопроєкт, який змусить Джонсона домагатися тримісячної відстрочки Brexit, був схвалений Палатою лордів в п'ятницю. Очікується, що королева Єлизавета підпише закон в понеділок.

Законопроєкт передбачає, що прем'єр-міністру доведеться до 19 жовтня або затвердити угоду в парламенті, або отримати від депутатів згоду на вихід без угоди.

Після закінчення цього терміну йому доведеться подати запит на відтермінування виходу Великої Британії до 31 січня 2020 року.

Незвичайно те, законопроєкт передбачає формулювання листа, який Джонсон повинен буде написати президенту Європейської ради.

Якщо ЄС відповість, запропонувавши іншу дату, у прем'єр-міністра буде два дні, щоб прийняти цю пропозицію. За цей час депутати - не уряд - матимуть можливість відхилити цю дату.

.