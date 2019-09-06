Джонсон: я лучше умру в канаве, чем попрошу ЕС отложить Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что скорее "умрет в канаве", чем будет просить Брюссель вновь отложить Brexit.

Об этом он заявил во время выступления в Йоркшире, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Джонсон заявил, что отсрочка выхода Британии из ЕС, которую поддержали депутаты на этой неделе, "бессмысленна".

На вопрос, может ли он гарантировать, что не будет требовать от ЕС отложить Brexit после 31 октября, даже если будет обязан по закону, он ответил: "Да, я могу. Я предпочитаю умереть в канаве".

Он уклонился от вопроса, значит ли это, что он скорее уйдет в отставку, чем отложит Brexit, но раскритиковал депутатов за принудительную отсрочку, которая, по его словам, будет стоить "миллиард фунтов в месяц" и "абсолютно ничего" не даст.

Напомним, 4 сентября парламент Великобритании принял законопроект, который блокирует "жесткий" Brexit. После этого премьер-министр Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы, но депутаты отклонили эту инициативу.

Читайте также - "Тактическая победа или стратегическое поражение: что решил британский парламент по Brexit"