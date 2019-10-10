Зеленский: мы не обслуживающий персонал политики США

Президент Владимир Зеленский настаивает, что не хочет, чтобы Украину каким-либо образом втягивали во внутриполитические процессы в США.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Зеленский рассказал журналистам во время пресс-марафона в Киеве в четверг.

"При всем уважении к Соединенным Штатам и политике Америки: мы не обслуживающий персонал политики Соединенных Штатов. Мы независимая страна", - сказал глава государства.

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"Мы хотим не терять отношения, а укреплять их. Я думаю, что наша независимость в вашем вопросе только укрепит наши отношения. Мы не выбираем ту или иную сторону в этом вопросе", - добавил он.

Зеленский отметил, что Украина не имеет права влиять на любые выборы в любой стране.

"Мы не можем и не будем поддерживать ни одного кандидата... Если вы будете ежедневно втягивать Украину, украинского президента в этот процесс, это будет большой, большой ошибкой для США, Украины и наших отношений", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает прежде всего на поддержку США, и в частности поддержку президента США Дональда Трампа.

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"А то, что происходит во внутренней политике, я не хочу комментировать. Это вопрос их внутренней политики, а в международных отношениях я не вижу изменений по отношению к нам", - сказал он.

Напомним, Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Из текста разговора следует, что Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

Президент Зеленский неоднократно заявлял, что не испытывал давления со стороны президента США в этом телефонном разговоре.