Белый дом отказался от сотрудничества в деле об импичменте Трампа

Белый дом заявил, что он не будет выполнять требования демократов о документах и показаниях в расследовании в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBS News.

"Вы разработали и осуществили свое расследование таким образом, что оно нарушает фундаментальную справедливость и конституционно установленный должный процесс",- написал адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне в письме на восьми страницах спикеру Нэнси Пелоси и председателям комитетов, которые ведут расследование.

Чиполлоне утверждает, что расследование "недействительно", потому что не было официального голосования о начале расследования в рамках процедуры импичмента. По его словам, расследование является явной попыткой повлиять на выборы 2020 года и не имеет никаких законных оснований.

Также во вторник послу США в Европейском Союзе Гордону Сондленду, который должен был быть опрошен комитетами Палаты представителей в рамках расследования, было приказано не появляться там. Сондленд был упомянут в жалобе информатора и является ключевым свидетелем в праве давления Трампа на Украину.

Как сообщалось, председатель правового комитета Сената пригласил личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани свидетельствовать о коррупции в Украине.