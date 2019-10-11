Пентагон: вторжение в Сирию грозит Турции серьезными последствиями

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Турции следует уменьшить эскалацию в Сирии, прежде чем она станет "непоправимый", добавив: операция Анкары может повредить персоналу США в Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Вторжение Турции, которое началось после вывода Трампом войск США из региона, открыло новый фронт в восьмилетней гражданской войне в Сирии и вызвало жесткую международную критику.

"Хотя министр подтвердил то, что мы ценим наши стратегические двусторонние отношения, это вторжение рискует серьезными последствиями для Турции", - говорится в заявлении Пентагона по итогам телефонного разговора Эспера с министром обороны Турции Хулуси Акаром в четверг.

"В части разговора министр Эспер настойчиво призвал Турцию прекратить действия в северо-восточной Сирии, чтобы увеличить вероятность того, что Соединенные Штаты, Турция и наши партнеры могли найти общий способ деэскалации ситуации, прежде чем она станет "непоправимый", - добавляется в заявлении.

Эспер, говорится в заявлении, ясно дал понять, что "несогласованные действия" Турции ставят под угрозу прогресс, достигнутый в борьбе с боевиками Исламского государства.

Турция говорит, что цель ее нападения - разгромить курдские отряды, которые она считает террористическими из-за связей с повстанцами в Турции.

Турция заявляет, что хочет создать в "освобожденной" части Сирии "безопасную зону", куда она сможет отправить многих из 3,6 миллиона сирийских беженцев, которые сейчас находятся на ее территории.

Курдские отряды YPG являются главным боевым элементом Сирийских демократических сил (SDF), которые выступали в роли главных союзников США в кампании против террористического Исламского государства.

Сейчас SDF контролирует большую часть территории, которую ранее занимали группировки Исламского государства в Сирии.

SDF сейчас удерживает тысячи боевиков Исламского государства в тюрьмах, а в лагерях - десятки тысяч членов их семей.