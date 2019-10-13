Выборы в Польше: явка самая высокая за 4 года

По состоянию на 12:00 дня на парламентских выборах в Польше проголосовало 18,4% избирателей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl

Таким образом, пока явка в Польше э самой высокой за последние 4 года. Для сравнения, на парламентских выборах 2015 года по состоянию на 12:00 явка составляла 16,47%

Также ниже была явка на местных выборах 2018 и на нынешних выборах в Европарламент (15,61% и 14,39% соответственно).

Как отмечается, в настоящее время явка в восточных воеводствах выше, чем в западных.

Такая явка играет на руку правящей партии "Право и Справедливость". Напомним, согласно обнародованному за неделю до дня выборов опросу, за них готовы проголосовать 45,1% поляков, дав им шанс на повторное формирование единоличного большинства.

За главную оппозиций силу "Гражданскую коалицию" планируют проголосовать 24,6% польских избирателей. На третьем месте находится "Левые" с 12,6% поддержки, на четвертом "Польская коалиция", которая является объединением движения Kukiz15 с PSL и находится в опасной близости от проходного барьера с поддержкой на уровне 5,6%.

Вместе с тем на результаты выборов может повлиять явка. В частности, согласно опросу, только 64% ​​потенциальных избирателей PiS собираются идти на участки. Среди оппозиции этот показатель достигает 90-100%.

Также отмечается, что по состоянию на 10 годуину по всей Польше произошло 30 избирательных инцидентов. В частности, два члена комиссии оказались под влиянием алкоголя.

Подробнее о выборах в Польше можно почитать в статье "Голосование на фоне безвиза: как польские выборы повлияют на отношения с Украиной".