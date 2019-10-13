PiS побеждает на польских выборах, также проходят "друзья Путина" - экзит-пола

На парламентских выборах в Польше победила нынешняя правящая партия "Право и Справедливость". Согласно экзит-полам, за нее отдали голоса 43,6% избирателей, что позволяет им снова сформировать монокоалицию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опрос Ipsos, проведенного по заказу канала TVN24.

Таким образом, правящей польской партии удалось улучшить свои результат. Напомним, на парламентских выборах 2015 года за них проголосовало 37,6% избирателей.

Оппозиционная "Гражданская платформа" получила 27,4% голосов. Еще 11,9% проголосовали за "левые" - блок левоцентристских партий.

В Сейм также проходит и "Польская коалиция" - блок Польской крестьянской партии и популистов с Kukiz'15 - за них отдали голоса 9,6%.

Сенсацией нынешних выборов стало прохождение в Сейм еще одних правых популистов - блока Конфедерация. За эту политическую силу проголосовало 6,4%, тогда как опросы давали ей меньше проходного барьера - около 3,8%.

В случае, если Конфедерация пройдет в Сейм, это может несколько осложнить отношения Польши с Украиной.

Подробнее о выборах в Польше можно почитать в статье "Голосование на фоне безвиза: как польские выборы повлияют на отношения с Украиной".