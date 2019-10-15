Топ-чиновник Госдепартамента прибыл для дачи показаний по делу импичмента Трампу

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент прибыл во вторник утром в Конгресс США для дачи показаний в закрытом режиме в рамках расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

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Джордж Кент, заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам, курирует административную политику в блоке восточноевропейских стран, включая Украину, которая стала центром расследования.

Трамп и члены его окружения стали объектом пристального внимания в связи с утверждениями о том, что администрация отозвала посла США в Украине Мари Йованович из-за ее опасений, что окружение Трампа, в том числе его личный адвокат Руди Джулиани, оказывают давление на украинских лидеров с целью получить политическую поддержку.

Документы, переданные в Конгресс в начале этого месяца генеральным инспектором Госдепартамента, свидетельствуют, что Кент пытался защитить Йованович от внутренней клеветнической кампании против нее.

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Кент является четвертым свидетелем в расследовании импичмента. Ранее в этом месяце конгрессмены заслушали Курта Волкера, бывшего специального посланника администрации в Украине, бывшего посла в Украине Мари Йованович и Фиону Хилл, главного аналитика Трампа по России в Совете национальной безопасности.

Демократы в Конгрессе США расследуют прямые просьбы Трампа к украинским чиновникам начать расследование в отношении его политического соперника Джо Байдена и его семьи.