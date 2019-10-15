Топ-чиновник Держдепартаменту прибув для свідчень у справі імпічменту Трампу

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент прибув у вівторок вранці до Конгресу США для свідчень у закритому режимі в рамках розслідування справи про імпічмент президенту Дональду Трампу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

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Джордж Кент, заступник помічника держсекретаря з європейських та євразійських справ, курирує адміністративну політику в блоці східноєвропейських країн, включаючи Україну, яка стала центром розслідування.

Трамп і члени його оточення стали об'єктом пильної уваги в зв'язку з твердженнями про те, що адміністрація відкликала посла США в Україні Марі Йованович через її побоювання, що оточення Трампа, в тому числі його особистий адвокат Руді Джуліані, чинять тиск на українських лідерів з метою отримати політичну підтримку.

Документи, передані в Конгрес на початку цього місяця генеральним інспектором Держдепартаменту, свідчать, що Кент намагався захистити Йовановича від внутрішньої наклепницької кампанії проти неї.

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Кент є четвертим свідком у розслідуванні імпічменту. Раніше цього місяця конгресмени заслухали Курта Волкера, колишнього спеціального посланника адміністрації в Україні, колишнього посла в Україні Марі Йованович та Фіону Гілл, головного аналітика Трампа по Росії в Раді національної безпеки.

Демократи у Конгресі США розслідують прямі прохання Трампа до українських чиновників розпочати розслідування стосовно його політичного суперника Джо Байдена та його родини