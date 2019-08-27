Макрон допустил, что Россию могут пригласить на следующий саммит G7 в качестве гостя

Страны G7 не достигли консенсуса по поводу возвращения РФ в G8, заявил в понедельник президент Франции Эмманyэль Макрон.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"Решение о расширении количества участников принимаются консенсусом", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице, добавив, что такого консенсуса пока нет.

При этом он подчеркнул, что страна-организатор саммита вправе приглашать на него гостей, в том числе лидеров стран, не входящих в G7.

"Страна-организатор может приглашать людей, но - как гостей", - сказал президент Франции.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы пригласить РФ в качестве гостя на следующий саммит G7.

Трамп на днях заявил, что пригласит президента РФ Владимира Путина как гостя на саммит Группы семи в США. По его словам, было бы целесообразно вернуть Москву в клуб.

На пресс-конференции после саммита G7 в Биаррице Трамп подтвердил свое намерение: "Сможет ли он приехать или нет, психологически, я думаю, это трудно сделать", - сказал он, добавив, что Путин – "гордый человек".

Россия заявила в понедельник, что не считает возможным возвращение в G7/G8 по приглашению "только одной страны", поскольку все решения Группа принимает на основе консенсуса.