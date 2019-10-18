Возле сирийского города произошли обстрелы, несмотря на соглашение Турции с США

Обстрелы и стрельба раздались в районе города Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, через день после того, как Турция договорилась с Соединенными Штатами приостановить наступление на Сирию на пять дней, чтобы позволить войскам под руководством курдов отступить.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Звуки пулеметного огня и обстрелов доносились до турецкого пограничного городка Джейланпинар. С одной части сирийского города поднялся дым.

Рас-эль-Айн, 17 октября reuters

Перемирие объявил вице-президент США Майк Пенс после переговоров в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это высоко оценил президент Дональд Трамп, который заявил, что это спасет "миллионы жизней".

Если соглашение будет реализовано, оно позволит достичь всех главных целей, объявленных Турцией, когда она начала штурм 9 октября: даст ей контроль над полосой Сирии глубиной более 30 км, а курдские отряды, некогда союзники США, обязаны выйти.

Также до сих пор непонятно, будут ли полностью соблюдать соглашения Сирийские демократические силы (SDF) под руководством курдов, ведь оно предусматривает контроль турецких войск над территорией, которую курды ранее удерживали при военной поддержке США.