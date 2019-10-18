Біля сирійського міста сталися обстріли, попри угоду Туреччини зі США

Обстріли та стрілянина пролунали в районі міста Рас-ель-Айн на північному сході Сирії, через день після того, як Туреччина домовилася зі Сполученими Штатами призупинити наступ на Сирію на п’ять днів, щоб дозволити військам під керівництвом курдів відступити.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Звук кулеметного вогню та обстрілів долинав до турецького прикордонного містечка Джейланпінар. З однієї частини сирійського міста піднявся дим.

Рас-ель-Айн, 17 жовтня reuters

Перемир'я оголосив віцепрезидент США Майк Пенс після переговорів в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Це високо оцінив президент Дональд Трамп, який заявив, що це врятує "мільйони життів".

Якщо угода буде реалізована, вона дозволить досягти всіх головних цілей, оголошених Туреччиною, коли вона розпочала штурм 9 жовтня: контроль над смугою Сирії глибиною понад 30 км, а курдські загони, колись союзники США, зобов'язані вийти.

Також досі незрозуміло, чи повністю дотримуватимуться угоди Сирійські демократичні сили (SDF) під керівництвом курдів, яка передбачає контроль турецьких військ над територією, яку курди раніше утримували за військової підтримки США.