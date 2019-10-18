Храм Саграда Фамилия в Барселоне закрыли из-за протестов

Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне временно закрыли из-за группы протестующих, которые заблокировали вход в него.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении в официальном Twitter собора.

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"Надеемся, ситуация вернется в нормальное состояние как можно быстрее", - заявили в администрации собора.

Отмечается, что собор начнет снова принимать посетителей после того, как администрация сможет "гарантировать безопасность" гостей.

Те, кто уже приобрел билеты для посещения Саграда Фамилия, смогут отменить их по электронной почте.

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Сотни тысяч сторонников независимости со всей Каталонии собираются в Барселоне в пятницу, 18 октября, в пятый день протестов, начавшихся с тюремным заключением девяти лидеров сепаратистов.

Вечером 17 октября каталонские сепаратисты устраивали пожары в городе, устанавливали баррикады и вступали в столкновения с полицией.

Глава правительства Каталонии Ким Торра призвал проводить акции мирно, но заявил, что насилие сводится к лицам, которые пытаются нанести вред репутации движения за независимость.