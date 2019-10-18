Тысячи каталонцев сходятся в Барселону на пятый день протестов

Сотни тысяч сторонников независимости со всей Каталонии заполнят улицы Барселоны в пятницу, 18 октября, а профсоюзы призвали к всеобщей забастовке в пятый день протестов, начавшихся после приговора девяти лидерам сепаратистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Марш стартовал в среду из пяти городов Каталонии. Многие из тех, кто идет в столицу региона, размахивают флагами независимой Каталонии.

Главные дороги Каталонии заблокированы, а несколько главных улиц Барселоны закрыты для движения в ожидании маршей. Региональные поезда и городское метро курсируют по сокращенному расписанию.

Около 36 барселонских рейсов авиакомпании Vueling были отменены в пятницу из-за забастовки.

Городской совет Барселоны заявил, что 400 контейнеров для мусора были сожжены во время протестов в среду. Власти подсчитали, что за два дня город понес убытки на общую сумму более миллиона евро.

Вечером 17 октября каталонские сепаратисты устраивали пожары в городе, устанавливали баррикады и вступали в столкновения с полицией. Десятки людей были задержаны и получили травмы.

Глава правительства Каталонии Ким Торра призвал проводить акции мирно, но заявил, что насилие сводится к лицам, которые пытаются нанести вред репутации движения за независимость.

"Мы не можем позволить таким группам, которые внедряются и провоцируют, вредить имиджу движения, которое насчитывает миллионы каталонцев", - сказал он.

Торра призвал к новому голосования за самоопределение региона.