Храм Саграда Фамілія у Барселоні закрили через протести

Храм Святого Сімейства (Саграда Фамілія) у Барселоні тимчасово закрили через групу протестувальників, які заблокували вхід до нього.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні в офіційному Twitter собору.

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"Сподіваємось, ситуація повернеться до нормального стану якнайшвидше", - заявили в адміністрації собору.

Зазначається, що собор почне знову приймати відвідувачів після того, як адміністрація зможе "гарантувати безпеку" гостей.

Ті, хто вже придбав квитки для відвідин Саграда Фамілія, зможуть скасувати їх через електронну пошту.

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Сотні тисяч прихильників незалежності з усієї Каталонії збираються у Барселоні в п’ятницю, 18 жовтня, у п'ятий день протестів, що почалися з ув'язненням дев'яти лідерів сепаратистів.

Ввечері 17 жовтня каталонські сепаратисти влаштовували пожежі в місті, встановлювали барикади та вступали у сутички з поліцією.

Глава уряду Каталонії Кім Торра закликав проводити акції мирно, але заявив, що насильство зводиться до осіб, які намагаються завдати шкоди репутації руху за незалежність.