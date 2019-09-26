Словения угрожает заблокировать присоединение Хорватии к Шенгену

Министр иностранных дел Словении заявил, что Хорватия должна выполнить арбитражное решение, связанное с границей со Словенией. Заявление последовало в ответ на новость о том, что Еврокомиссия 16 октября даст Хорватии зеленый свет для вступления в Шенгенскую зону.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Верховенство закона - один из ключевых стандартов, которого должны придерживаться государства, намеревающиеся заключить Шенгенское соглашение. И это предполагает соблюдение и выполнение международных соглашений и решений международных судов", - заявил в Нью-Йорке министр иностранных дел Словении Миро Церар.

До сих пор четыре страны-члены ЕС не входят в Шенгенскую зону - это Болгария, Хорватия, Кипр и Румыния.

В 2009 году Хорватия и Словения договорились положиться на международный арбитраж, чтобы решить спор по поводу клочка земли и морской границы на северной Адриатике и разблокировать переговоры о присоединении Хорватии к ЕС.

Но Хорватия вышла из арбитражного процесса после того, как СМИ сообщили, что между словенским судьей в специальном арбитражном суде и словенским представителем состоялись тайные переговоры.

Словенцев беспокоит тот факт, что премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, чья партия относится к ЕНП в Европейском парламенте, будет лоббировать вопрос Хорватии на встрече в четверг с действующим председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. Любляна всегда указывала пальцем на членство в ЕНП Юнкера и Пленковича.

Как известно, согласно решению арбитражного суда в Гааге, Словении отошли три четверти площади Пиранского залива, также она получила право свободного прохода к международным водам через хорватские территориальные воды в Адриатическом море. Также согласно решению арбитражного суда, четыре села должны перейти Хорватии.

В марте прошлого года Словения передала Еврокомиссии письмо, в котором изложила суть своих претензий к Хорватии из-за невыполнения ею решения арбитража по границе.