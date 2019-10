Трамп заявил, что не знает дипломата Тейлора, возглавляющего посольство США в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает дипломата Уильяма Тейлора, который сейчас занимает должность временного поверенного в делах США в Украине и два дня назад дал показания по делу об импичменте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Республиканец антитрамповец Джон Беллингер представляет дипломата антитрамповца Билла Тейлора (которого я не знаю) в показаниях перед Конгрессом", - написал Трамп.

Never Trumper Republican John Bellinger, represents Never Trumper Diplomat Bill Taylor (who I don’t know), in testimony before Congress! Do Nothing Democrats allow Republicans Zero Representation, Zero due process, and Zero Transparency....