Трамп заявил, что не знает дипломата Тейлора, возглавляющего посольство США в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает дипломата Уильяма Тейлора, который сейчас занимает должность временного поверенного в делах США в Украине и два дня назад дал показания по делу об импичменте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Республиканец антитрамповец Джон Беллингер представляет дипломата антитрамповца Билла Тейлора (которого я не знаю) в показаниях перед Конгрессом", - написал Трамп.

Never Trumper Republican John Bellinger, represents Never Trumper Diplomat Bill Taylor (who I don’t know), in testimony before Congress! Do Nothing Democrats allow Republicans Zero Representation, Zero due process, and Zero Transparency.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2019

Он в очередной раз раскритиковал расследование демократов, которое, по его словам, не соответствует установленным процедурам и условиям прозрачности.

Тейлор в своих показаниях рассказал, как он узнал о подталкивание Трампом президента Зеленского к расследованию его политического оппонента Байдена перед резонансным телефонным разговором обоих президентов 25 июля.

Напомним, в среду конгрессмены-республиканцы сорвали выступление высокопоставленной представительницы Пентагона, которая должна была дать показания трем комитетам Палаты представителей в деле о возможном импичменте Трампа.

Читайте полный текст показаний: "Как президент Трамп шантажировал Зеленского. Поаказания посла США Уильяма Тейлора".