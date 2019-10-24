Франция хочет услышать аргументы Британии для отсрочки Brexit

Франция готова согласиться на отсрочку Brexit, если Лондон сможет объяснить, почему требует ее.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, об этом в четверг заявила министр по европейским делам Франции Амели де Моншален.

"Позиция Франции заключается в том, чтобы дать больше времени, если это оправдано, если мы понимаем, почему мы это делаем; очевидно, немного времени для ратификации (соглашения о Brexit) ... Если нам скажут: "Мы хотим провести выборы", то мы рассмотрим вопрос о выборах", - сказала она.

"Это не вопрос ультиматумов, это вопрос ясности", - заявила де Моншален в интервью французской телекомпании RTL.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов дать депутатам больше времени для обсуждения соглашения о Brexit, но только если они согласятся на досрочные выборы 12 декабря.

Ожидается, что ЕС вынесет свой вердикт об отсрочке даты выхода Британии из ЕС в пятницу.

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Выход Великобритании из ЕС должен состояться 31 октября. Напомним, Палата общин британского парламента предварительно одобрили соглашение о Brexit, но впоследствии отказалась утвердить ускоренный график рассмотрения соглашения, предложенный правительством.

Накануне перед голосованием Джонсон обещал в случае поражения отозвать соглашение и предложить досрочные выборы.

Ранее де Моншален заявляла, что ее страна согласится отложить выход Британии лишь на несколько дней.